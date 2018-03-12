Британский премьер Тереза Мэй заявила в парламенте, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.

По словам премьера, было применено нервно-паралитические отравляющее вещество нового поколения под названием «Новичок», сообщает ВВС.

«Весьма вероятно, что Россия несет ответственность за действия, совершенные против Сергея Скрипаля и его дочери Юлии», - заявила Мэй.

Премьер подчеркнула, что дает России время до вторника, чтобы предъявить объяснения по поводу произошедшего.

Если со стороны России не последует заслуживающего доверия ответа, сказала Тереза Мэй, отравление Скрипаля будет считаться противозаконным использованием Российским государством силы на территории Великобритании.

Российский МИД заявил, что обвинения британского премьера являются «цирковым шоу» в британском парламенте. «Вывод очевиден: очередная информационно-политическая кампания, основанная на провокации. Прежде, чем сочинять новые сказки, пусть кто-то в Королевстве расскажет, чем закончились предыдущие дела по Литвиненко, Березовскому, Перепиличному и многих других, кто загадочно умер на британской земле», - заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что «Новички» были разработаны советскими учеными перед развалом СССР, следовало из статьи химика Вила Мирзаянова, опубликованной в газете «Московские новости» в 1992 году под заголовком «Отравленная политика».

Премьер-министр Великобритании в понедельник 12 марта провела в Лондоне заседание совета национальной безопасности, на котором министры правительства, руководители разведки и военного ведомства обсудили информацию, полученную в результате расследования обстоятельств отравления Сергея Скрипаля.

Напомним, 4 марта Великобритании с сильным отравлением неизвестной жидкостью госпитализирован россиянин Сергей Скрипаль, которого суд в Москве признал виновным в шпионаже в пользу британской службы внешней разведки MI-6. в торговом центре в Солсбери

В настоящее время 66-летний Скрипаль и его дочь находятся в больнице. Во вторник стало известно, что в больницу с симптомами отравления также попали двое британских полицейских, которые занимаются расследованием произошедшего с экс-полковником ГРУ.

В Кремле утверждают, что не располагают официальной информацией о произошедшем с бывшим разведчиком.

7 марта полиция Великобритании заявила, что Скрипача отравили нервно-паралитическим веществом. Дело расследуют как попытку убийства с помощью вещества нервно-паралитического действия.

Британские СМИ сообщили, что разведка МИ5 считает отравление попыткой убийства, связанной с Россией.

Скрипаль – бывший полковник ГРУ России, где в 2006 году его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году Скрипача освободили и выслали на Запад в рамках обмена обвиненными в шпионаже. В 2012 году вскоре после прибытия в Великобританию умерла его жена, а в прошлом году во время посещения России при загадочных обстоятельствах умер и 44-летний сын бывшего шпиона.