В деле Владимира Рубана масса нестыковок, начиная с версии о подготовке террористического акта против первых лиц страны, считает политолог Андрей Мишин. Об этом Андрей Мишин заявил в эфире телеканала Newsone.

Политолог напомнил, что в последнее время Рубан уже не занимался обменом пленными, потому что «его отстранили после поездки с Савченко» (в феврале 2017 года, - Ред).

По мнению Мишина, главный мотив «дела Рубана» - это удар по Юлии Тимошенко.

«Абсолютно очевидно, что удар идет как раз по президентской кампании основного конкурента действующего президента – Юлии Владимировны Тимошенко. Кроме Рубана, там были названы фамилии различных офицеров, которые находятся в окружении Тимошенко. Там Мезенцев и еще…», - заявил политолог.

Правда, по мнению Мишина, никакой логики в такой версии нет. «Зачем Тимошенко взрывать правительственный квартал? Зачем убивать Яценюка, который политический труп уже несколько лет?», - саркастически спросил Мишин.

Политолог сходу отмел версию о причастности Владимира Рубана к организации «Украинский выбор» оппозиционного политика Виктора Медведчука. Андрей Мишин приводит конкретные факты, свидетельствующие, что пути Рубана и «Украинского выбора» разошлись еще в начале Майдана. Относительно Медведчука, политолог утверждает, что Рубан был прямым конкурентом политика в деле обмена пленными.

«Если в 13-м году Рубан и находился в организации «Украинский выбор», то 6 декабря вместе со своим «Офицерским корпусом» он выходит на Евромайдан, был там до конца. И, в общем-то, сама идея его заниматься военнопленными… Он стал прямым конкурентом Медведчука и «Украинского выбора».

Мишин напомнил, что на выборах мэра Киева Владимир Рубан работал против Медведчука и его организации.

«И даже против них шел на выборы мэра Киева. Шел представитель «Украинского выбора» и против него шел Рубан», - напомнил политолог.

Политолог считает, что факты свидетельствуют о связи Рубана с Игорем Коломойским и его людьми. В подтверждение Мишин привел цитаты соратников Игоря Коломойского о том, что «Рубан – наш человек».

«Тем более, он более сотрудничал с господами Корбаном и Коломойским. Он более взаимодействовал. И Корбан когда-то сказал, что он имеет к ним гораздо большее отношение, чем к Медведчуку», - заявил политолог Андрей Мишин.