Движение автомобилей на дороге между селами Ганичи и Нересниця Тячевского района, которая была перекрыта в результате оползня, восстановлено, сообщает пресс-служба полиции Закарпатской области.

«На месте происшествия, во время работ по раздроблению камней, которые находились на проезжей части, полицейские обеспечили охрану порядка и регулирование движения транспорта», - говорится в сообщении.

Сейчас проезжая часть дороги разблокирована, движение автомобилей восстановлено. Пострадавших нет. Нарушений общественного порядка не допущено.

Напомним, сегодня утром в ГосЧС поступило сообщение о сходе селевого потока и каменной породы на дорожное покрытие протяженностью около 10 м.