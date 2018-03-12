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Движение автомобилей на дороге между селами Ганичи и Нересниця Тячевского района, которая была перекрыта в результате оползня, восстановлено, сообщает пресс-служба полиции Закарпатской области.

«На месте происшествия, во время работ по раздроблению камней, которые находились на проезжей части, полицейские обеспечили охрану порядка и регулирование движения транспорта», - говорится в сообщении.

Сейчас проезжая часть дороги разблокирована, движение автомобилей восстановлено. Пострадавших нет. Нарушений общественного порядка не допущено.

Напомним, сегодня утром в ГосЧС поступило сообщение о сходе селевого потока и каменной породы на дорожное покрытие протяженностью около 10 м.
ForUm

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