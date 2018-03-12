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Руководитель аэропорта Катманду в Непале Раджкумар Четри назвал возможной причиной крушения самолета бангладешской авиакомпании US-Bangla ошибку экипажа при заходе на посадку.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Kathmandu Post.

По словам Четри, самолет производства Bombardier зашел на посадку не с той стороны.

«Вместо того чтобы приземляться с северной стороны, самолет взял курс на северо-восток, и с этой позиции начал заходить на посадку. В результате самолет не попал на взлетно-посадочную полосу», - говорит Четри.

Он добавил, что если бы спасатели прибыли на место катастрофы позже, ситуация была бы еще более ужасной, так как сразу же после падения лайнер охватило пламя.

Как сообщал ForUm, в Непале в международном аэропорту Tribhuvan International Airport в Катманду во время посадки разбился самолет авиакомпании US-Bangla Airlines, в результате чего погибли 50 человек. Самолет загорелся после того, как во время посадки отклонился от взлетно-посадочной полосы и врезался в футбольное поле.

На борту воздушного судна находился 71 человек, включительно с четырьмя членами экипажа. Из них 33 человека являются гражданами Непала.
ForUm

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