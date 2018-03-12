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В результате взрыва гранаты при проведении «министерством внутренних дел» «ДНР» операции в Донецке 2 человека погибли и 6 получили ранения. Об этом сообщает Госпогранслужба.

«Так, на днях в Кировском районе Донецка возле кафе под названием «СССР», раздался взрыв, от которого пострадали гражданские. Оперативникам Донецко-Луганского управления Госпогранслужбы стало известно, что таким образом проводилась операция по задержанию молодого человека, подозреваемого в торговле оружием. Само же задержание проводили сотрудники так называемого «МВД ДНР», - сообщили в ведомстве.

Подозреваемый пытался скрыться от преследователей и остановил бус, проезжавший мимо. Данный автомобиль двигался в сторону блокпоста боевиков «Каргилл» на Кураховском направлении.

Водитель приостановился, увидев молодого человека, дав ему возможность забраться в машину, где сидели гражданские. И в этот же момент у него разорвалась граната, в результате взрыва которой погибла женщина 1979 года рождения, приехавшая из Киева на похороны дедушки. На месте скончался и сам подозреваемый «МВД ДНР». Еще шесть человек получили ранения различной степени тяжести. По имеющейся у оперативников Госпогранслужбы информации подозреваемый прибыл в Донецк из «ЛНР» и находился в розыске по подозрению в убийстве двух человек.

В ГПСУ отметили, что сепаратистские СМИ назывют взрывы в Донецке диверсиями «противника».
ForUm

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