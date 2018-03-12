В конце недели в Украине существенно похолодает и заснежит, сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Опять начнет давить воздушная масса арктического происхождения и снижать температуру воздуха до -10 – - 12, а на северо-востоке до -12 – - 16 градусов. А с юго-запада снова к нам идет в гости циклон с сильными осадками. Противоборство северного холода и южного циклона вызовет штормовой ветер. Этот прогноз несколько заблаговременный, будет уточняться», - написала Диденко в Facebook.

Завтра, 13 марта, и в ближайшие дни в Украине будет доминировать влажный атлантический воздух.

Во вторник дожди пройдут на Западе, в Одесской, Николаевской, Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской областях.

На остальной территории – пока без осадков.

Также ожидается сильный ветер.

Температура воздуха ближайшей ночью 0 + 5 градусов, на востоке 0 – -5 градусов. Завтра днем ​​3 – + 9, на западе и юге + 4 – + 14 градусов.

В Киеве завтра периодически дождь, порывистый ветер! Ночью +2, днем ​​+6 градусов.