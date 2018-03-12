Украинская валюта продолжает укрепляться на межбанковском валютном рынке. По результатам торгов 12 марта доллар опустился ниже еще одной психологической отметки – 26 гривен за единицу американской валюты.

«На 16:00 зарегистрировано 454 сделки на сумму 367,8 миллиона долларов по средневзвешенному курсу 25,9246», - сообщает сайт «Минфин», который отслеживает ход торгов.

Сессия 12 марта, как и большинство предыдущих на протяжении более месяца, началась со значительного преобладания предложения доллара над спросом. Национальный банк Украины объявил аукцион и выкупил более 59 млн долларов по цене отсечения до 25 гривен 95 копеек.

Гривня на межбанке укрепляется уже около полутора месяцев. Продолжение тенденции на этой неделе специалисты объясняют несколькими факторами, среди которых новое размещение Министерством финансов облигаций внутреннего государственного займа, для покупки которых нерезиденты заводят валюту. Еще одним фактором является то, что после четырех дней праздников, из которых 8 и 9 марта были рабочими днями в ЕС и США, 12 марта была зачислена валютная выручка украинским экспортерам за этот период. Также на курс давит низкая ликвидность в банковской системе.