также в разделеЭкономика
Порошенко о требовании МВФ повысить цены на газ: нужно учитывать решение арбитража 23
Могерини прогнозирует первый транш финпомощи Украине до конца года 20
В Канаде построят стартовую площадку для украинских ракет 26
WOG и ОККО синхронно повышали цены в 2017 году 17
Украинские АЗС продолжают снижать цены на бензин 30
ЕБРР выделил Украине €26 миллионов на строительство солнечных электростанций 23
Госдеп: «Газпрому» не удалось выставить «Нафтогаз» как ненадежного партнера 111
Депутаты хотят ликвидировать третью группу единого налога 214
В феврале инфляция замедлилась до 0,9% 47
Кабмин готовит арест активов «Газпрома» 109
«Газпром» назвал причину возврата «Нафтогазу» предоплаты за газ 184
НАБУ завело дело против членов НКРЭКУ за решения в пользу ДТЭК 36
В рейтинг миллиардеров по версии Forbes попали 7 украинцев 76
Гривня укрепляется, НБУ объявил аукцион по покупке $100 миллионов 46
«Нафтогаз» отрицает, что закупает газ в четыре раза дороже российского 146
Оператор: Газовая война РФ и Украины не повлияет на «Северный поток-2» 121
Украина втрое увеличила экспорт картофеля: крупнейший покупатель – Беларусь 106
Еврокомиссия заявляет, что транзит газа через Украину стабильный 51

Украинская валюта продолжает укрепляться на межбанковском валютном рынке. По результатам торгов 12 марта доллар опустился ниже еще одной психологической отметки – 26 гривен за единицу американской валюты.

«На 16:00 зарегистрировано 454 сделки на сумму 367,8 миллиона долларов по средневзвешенному курсу 25,9246», - сообщает сайт «Минфин», который отслеживает ход торгов.

Сессия 12 марта, как и большинство предыдущих на протяжении более месяца, началась со значительного преобладания предложения доллара над спросом. Национальный банк Украины объявил аукцион и выкупил более 59 млн долларов по цене отсечения до 25 гривен 95 копеек.

Гривня на межбанке укрепляется уже около полутора месяцев. Продолжение тенденции на этой неделе специалисты объясняют несколькими факторами, среди которых новое размещение Министерством финансов облигаций внутреннего государственного займа, для покупки которых нерезиденты заводят валюту. Еще одним фактором является то, что после четырех дней праздников, из которых 8 и 9 марта были рабочими днями в ЕС и США, 12 марта была зачислена валютная выручка украинским экспортерам за этот период. Также на курс давит низкая ликвидность в банковской системе.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

56
Теги