Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» во время встречи с представителями отечественного и иностранного бизнеса. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

Он отметил, что этот законодательный акт является долгожданным, ведь к этому времени деятельность обществ с ограниченной и дополнительной ответственностью в Украине регулировалась законом о хозяйственных обществах, принятым еще в 1991 году.

«И вот, на сегодняшний день парламент проголосовал. И уже прекращается такая юридическая форма, которая работала у нас с 1991 года», - отметил Порошенко. По его словам, новый закон касается большинства субъектов малого и среднего бизнеса и позволяет эффективно защитить участников таких обществ.

По словам Президента, новым законом вводятся современные принципы эффективного регулирования, создания и ведения бизнеса. «Эти процедуры станут проще, понятнее. Закон должен обеспечить участникам общества комфортное правовое пространство для урегулирования своих отношений. Уменьшить риски захвата контроля за обществом, фактически уничтожить риски рейдерских атак. Снимаются ограничения по формированию уставного капитала, упрощается процедура регистрации, наследования доли в уставном капитале общества, право на получение кредита или финансирования под залог доли общества, облегчит привлечение дополнительных средств», - пояснил он.

«Становится невозможным исключение миноритарного участника за так называемое систематическое неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, что было изучено и «от зубов отскакивало» (использовалось, - ред.) определенными рейдерами», - также добавил Глава государства.

«По мнению некоторых экспертов принятие и подписание этого закона позволит нам значительно повысить позиции Украины в рейтинге Doing business. Я уже подчеркиваю, что мы за эти три года сделали очень большой прогресс в рейтинге, занимая сейчас 76 позицию. Но я подчеркиваю, что мы не собираемся на этом останавливаться», - подчеркнул Президент.

«Многие из вас ожидали этого. Наконец это произошло. Это – плод нашей с вами совместной работы. Президента, премьер-министра, парламентской коалиции и экспертов, которые приложили к этому огромное количество усилий», - добавил Глава государства, поздравляя собравшихся с принятием и подписанием закона.

Ожидается также, что закон позволит значительно улучшить бизнес-климат, будет способствовать привлечению прямых иностранных инвестиций, создаст предпосылки для создания новых и развития существующих предприятий. Увеличится надежность защиты прав собственности и будет обеспечено участников эффективными механизмами предотвращения и разрешения корпоративных конфликтов.

Документ совершенствует регулирование отношений, связанных с созданием, деятельностью и прекращением обществ с ограниченной и дополнительной ответственностью. Он также устраняет значительные недостатки, которые существуют в действующем законодательстве, и приведет его в соответствие с нормами и концептуальными подходами, характерными для законодательных актов Европейского Союза и стран-членов ЕС.