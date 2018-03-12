Народный депутат Надежда Савченко находится с рабочим визитом в ПАСЕ и не получала повесток или приглашений на допрос в СБУ. Об этом сообщила пресс-секретарь нардепа Татьяна Проторченко.

«Надежда Савченко находится с рабочим визитом в ПАСЕ, где у нее запланированы встречи с европарламентариями по вопросам освобождения украинских политзаключенных из РФ. Повесток, приглашений или каких-либо других документов Надежда Викторовна соответственно не получала», - написала она в Facebook.

Напомним, ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Надежду Савченко вызвали на допрос 13 марта в связи с делом против главы Центра освобождения пленных Владимира Рубана.