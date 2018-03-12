Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала об обмене подарками с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет 112 Украина со ссылкой на Bloomberg.

«Хорошо известно, что российский президент любит немецкое пиво. Я, со своей стороны, однажды получила от него очень хорошую копченую рыбу», – сказала она журналистам 12 марта.

При этом глава немецкого правительства не уточнила, когда именно состоялся обмен подарками.

Ранее в документальном фильме «Путин» российский президент рассказал, что Меркель иногда передает его любимый сорт пива.

За 12 лет пребывания Меркель при власти и 18 лет Путина во главе России оба лидеры встречались друг с другом чаще, чем любые другие политики в Европе. Путин свободно говорит на немецком, ведь работал агентом КГБ в Восточной Германии. Меркель хорошо говорит по-русски, поскольку выросла за пределами восточного Берлина и проводила некоторое время в Москве.