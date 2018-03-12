Генпрокуратура установила 10 счетов в иностранных банках, на которые были переведены деньги от сделок, проведенных при покупке самоподъемных буровых установок В312 и В319 (так называемых вышек Бойко).

Об этом заявил в комментарии журналистам генпрокурор Юрий Луценко, сообщает Укринформ.

«Мы знаем более 10 счетов, на которые были переведены средства, похищенные из аферы с (покупки - ред.) нефтедобывающих установок», - сказал он.

Луценко рассказал, что в январе текущего года ГПУ обратилась в Службу финансового мониторинга с просьбой проследить движение средств в результате закупки нефтедобывающих вышек. В результате ведомство обратилось к швейцарским и австрийским правоохранителям для того, чтобы получить информацию о движении средств на определенных счетах в банках этих стран.

«На данный момент мы хотим получить арест этих счетов. Понимая, что средства по ним, скорее всего, переведены на другие счета, мы хотим получить движение средств по этим счетам», - отметил генпрокурор, уточнив, что речь идет о 144 млн долларов.

Как сообщалось, Регламентный комитет ВР во время заседание 12 марта признал законными представление ГПУ о привлечении народного депутата Евгения Бакулина к уголовной ответственности, его задержании и аресте. Бакулина подозревают в причастности к покупке по завышенным ценам нефтедобывающих вышек ГАО «Черноморнефтегаз».

По словам генпрокурора, в результате сделки 25 млн долларов было переведено компании, подконтрольной Светлане Бакулиной – дочери в то время руководителя НАК «Нафтогаз Украины» Евгения Бакулина.

Напомним, ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ГПУ не установила причастность лидера парламентской фракции «Оппозиционный блок», экс-министра энергетики Юрия Бойко к схемам хищения средств на закупках буровых установок для «Черноморнефтегаза».