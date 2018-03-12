В возрасте 91 года скончался создатель одного из домов высокой моды Юбер де Живанши. Об этом сообщил его помощник, передает ВВС.

Модельер, среди знаменитых клиенток которого были первая леди США Жаклин Кеннеди и актриса Одри Хепберн, умер в субботу 10 марта.

«Месье де Живанши скончался во сне, - заявил его компаньон, также модельер Филипп Вене. - Его племянники, племянницы и его дети разделяют боль этой утраты».

Маркиз Юбер Джеймс Марсель Таффен де Живанши родился 20 февраля 1927 года в протестантской семье старого французского дворянства. Его отец умер, когда ему было всего два года, и мальчик вырос, любуясь своей матерью, красивой и утонченной женщиной, унаследовавшей красоту и телосложение звезды Голливуда.

После освобождения Франции от немецкой оккупации в возрасте 17 лет он переехал в Париж, где поступил в Школу изящных искусств и работал ассистентом у различных модельеров. В 1952 году Живанши основал модный дом Givenchy, который выпускает одежду, парфюмерию и аксессуары. Сейчас он находится на парижской авеню Георга V.

Живанши прославился своими нарядами для фильмов с участием Одри Хепберн, в том числе для культовой картины «Завтрак у Тиффани». Актриса и модельер дружили сорок лет, и эти отношения изменили как моду, так и кино. Хепберн шутила, что так же зависима от Живанши, «как жители Америки от своего психоаналитика».

В созданных им нарядах также появлялись в обществе Жаклин Кеннеди, Грейс Келли, Грета Гарбо, Марлен Дитрих и Элизабет Тейлор. Живанши был одним из первых, кто предложил модной публике линию «прет-а-порте». В 1995 году модельер объявил об уходе на покой.