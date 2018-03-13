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Военная прокуратура начала расследование по факту ненадлежащих условий на полигоне «Широкий Лан» по ч. 3 ст. 425 УК Украины (небрежное отношение к военной службе). Об этом сообщает пресс-служба Оперативного командования «Юг» в Facebook. 

«В связи со шквалом сообщений в «Фейсбуке» по полигону «Широкий Лан» о возникшей ситуации установлено, что тыловые подразделения бригады обеспечивали подготовку палаточного городка к приему личного состава. Проводили работу, чтобы вода не попала в палатки, но не учли резких изменений погодных условий, а именно – резкого повышения температуры, выпадения большого количества снега и его таяния, особенности пропускной способности глиноземной почвы. Как следствие, это привело к большому количеству грязи и воды на подступах к палаточному городку», - говорится в сообщении.

В связи с эти прокурор Николаевского гарнизона в Единый реестр досудебных расследований внес уголовное преступление (ч.3 ст.425 УК Украины «Небрежное отношение к военной службе») по факту халатного отношения к военной службе должностных лиц, создавших условия для причинения вреда здоровью военнослужащих.

«Руководство оперативного командования «Юг» держит ситуацию на контроле по устранению последствий внезапной непогоды и улучшению условий расположения этой воинской части. В частности, решен вопрос о выделении необходимой техники и средств, щебня и других материалов», - резюмировали в пресс-службе.
ForUm

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