также в разделеОбщество
Умер кутюрье Юбер де Живанши 12
МВД: ФСБ вербует заключенных украинцев для войны на Донбассе 16
Савченко вызвали на допрос по делу Рубана, она уехала из страны 90
СБУ задержала крупного бизнесмена, финансировавшего террористов 51
В Крыму детей заставили рисовать плакаты к выборам президента РФ 27
Брат освобожденного украинского военного поблагодарил Медведчука 35
СБУ проводит массовые обыски у организаторов антиукраинских акций 77
Путин собрался в оккупированный Крым 68
Гулливер превращается в карлика – о новой стратегии Концерна РРТ 62
В Запорожье священника выгнали из храма из-за молитв за ВСУ 74
Спасатели предупреждают о резком повышении уровней воды в реках 39
Украина предложила Австралии построить на ее территории космодром 68
Пограничники задержали криминального авторитета «Сумбата Тбилисского» 89
В Украину идет потепление 94
Москаль сделал 15 марта выходным днем на Закарпатье 288
Украинские военные взяли в плен боевика 238
Тука: Задержание Рубана не приведет к введению военного положения 101
Хавич: Дело Рубана – это продолжение войны против Саакашвили и Коломойского, Медведчук тут не причем 371

Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко заявил, что обмен пленными происходит благодаря Виктору Медведчуку. Об этом он сообщил в прямом эфире на телеканале Newsone.

«Вот смотрите: благодаря кому проходят все освобождения наших заложников? Медведчуку. Вы можете его любить, не любить, он близок к Путину. Но он использует это во благо Украины», — подчеркнул Червоненко. 

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что самым эффективным переговорщиком в вопросе обмена пленными оказался Виктор Медведчук. «Мы пытались использовать разные каналы коммуникации. Начиная от военных и заканчивая церковью. Я должен признать, что наиболее эффективным оказался Виктор Медведчук. Знаете, почему? Потому что решение про освобождение принимает непосредственно Путин. Ни церковь, ни его эти «проксис» на оккупированных территориях», — отметил Порошенко.

Виктор Медведчук, спецпредставитель по вопросам гуманитарного характера в рамках Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях, занимается обменом пленными с декабря 2014 года. Благодаря ему были освобождены 481 человек — военные и гражданские лица.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

19
Теги