Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко заявил, что обмен пленными происходит благодаря Виктору Медведчуку. Об этом он сообщил в прямом эфире на телеканале Newsone.

«Вот смотрите: благодаря кому проходят все освобождения наших заложников? Медведчуку. Вы можете его любить, не любить, он близок к Путину. Но он использует это во благо Украины», — подчеркнул Червоненко.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что самым эффективным переговорщиком в вопросе обмена пленными оказался Виктор Медведчук. «Мы пытались использовать разные каналы коммуникации. Начиная от военных и заканчивая церковью. Я должен признать, что наиболее эффективным оказался Виктор Медведчук. Знаете, почему? Потому что решение про освобождение принимает непосредственно Путин. Ни церковь, ни его эти «проксис» на оккупированных территориях», — отметил Порошенко.

Виктор Медведчук, спецпредставитель по вопросам гуманитарного характера в рамках Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях, занимается обменом пленными с декабря 2014 года. Благодаря ему были освобождены 481 человек — военные и гражданские лица.