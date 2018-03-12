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Внефракционного нардепа Надежду Савченко вызвали на допрос 13 марта по делу в отношении главы Центра освобождения пленных Владимира Рубана, однако сегодня она покинула территорию Украины. Об этом сказал генпрокурор Юрий Луценко, передает 112 Украина.

«СБУ направила нардепу Савченко вызов на допрос на завтра. Сегодня в 4:00 утра она отбыла с территории страны для участия в международной конференции, в которой предполагается участие отдельных нардепов», - сказал Луценко.

Генпрокурор призвал Савченко прибыть завтра в СБУ.

«Хотел бы обратиться к нардепу Савченко, - если она и вправду такая мужественная и честная, как говорит об этом, - завтра она должна быть в СБУ», - добавил он.

Как сообщал ForUm, глава Центра освобождения пленных Владимир Рубан был задержан 8 марта на линии разграничения в зоне АТО.

Ему вменяют подготовку террористического акта и незаконное владение оружием.

Он отрицает все обвинения.  

9 марта суд арестовал Рубана на 60 суток без права залога.

Позже нардеп Надежда Савченко заявила, что готова взять Рубана на поруки.

 
ForUm

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