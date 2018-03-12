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Космические агентства Украины и Канады договорились о совместном проекте строительства стартовой площадки для украинских ракет на территории одного из канадских космодромов. Об этом сообщил советник председателя Государственного космического агентства Эдуард Кузнецов.

В свою очередь Украина планирует модернизировать космические носители Циклон 4. Бюджет проекта составит $500 млн, сообщает «Новое Время».

Кузнецов также уточнил, что с Австралией пока нет договоренности по строительству космодрома. Украинское правительство действительно предложил проект в 2016 году, но ответа от австралийцев пока не поступало.

Напомним, что Госкосмос Украины предложил построить космодром в Австралии. Объект может стать крупнейшей пусковой площадкой Азии, который будет обслуживать коммерческие запуски для региональных партнеров Австралии, таких как Япония, Сингапур, Южная Корея и Индонезия

 
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