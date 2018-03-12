Президент Петр Порошенко призвал государства Европейского Союза предоставить Украине оборонительное оружие.

Об этом он заявил во время совместного брифинга с высоким представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности - вице-президентом Европейской комиссии Федерикой Могерини, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Он выразил твердое убеждение, что через 4 года российской агрессии против Украины пора и Европейскому Союзу назвать агрессора агрессором и стороной конфликта и способствовать предоставлению государствами – членами ЕС оборонительного оружия для Украины в соответствии с национальным и международным законодательством.

Как ранее сообщал ForUm, в декабре 2017 года администрация президента США Дональда Трампа одобрила поставки летального оружия Украине.

В начале марта 2018 года Госдепартамент США одобрил продажу Украине противотанковых ракет и ракетных установок Javelin на сумму 47 млн долларов.