также в разделеМир
Шойгу: Россия испытала в Сирии 210 образцов оружия 13
За 7 лет войны в Сирии погибли более 350 тысяч человек 11
В Москве скончался Олег Табаков 74
СМИ: Британия готова официально обвинить РФ в отравлении Скрипаля 68
Авиакатастрофа в Катманду: погибли 40 человек 110
В Катманду во время посадки разбился пассажирский самолет 103
Число жертв крушения вертолета в Нью-Йорке увеличилось до 5 человек 26
Путин в 2014 году отдал приказ сбить пассажирский самолет 215
Маск анонсировал испытание нового космического корабля для полета на Марс 59
В Нью-Йорке вертолет упал в реку, погибли 2 человека 32
В Иране пассажирский самолет врезался в гору, погибли 11 человек 36
Си Цзиньпину разрешили пожизненно быть президентом Китая 52
Трамп назвал условия для отмены пошлин на сталь и алюминий 64
«Самый презираемый бизнесмен» в США получил 7 лет тюрьмы 115
В Белом доме назвали условия встречи Трампа с Ким Чен Ыном 296
Суд отказался освободить единственного кандидата на пост главы Каталонии 43
Путин: США не скрывают вмешательства в выборы РФ 84
Трамп утвердил импортные пошлины на сталь и алюминий 64

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает критику в свой адрес со стороны российского лидера Владимира Путина «нормальным рабочим процессом», потому что тот – «очень требовательный начальник».

Об этом Песков заявил журналистам, комментируя критическое замечание, которое сделал о его работе Путин в интервью американскому телеканалу NBC, передает ТАСС.

«Работа с президентом всегда сопровождается критикой», - подчеркнул представитель Кремля. «Мы неоднократно рассказывали, что президент - очень требовательный человек, требовательный начальник, - пояснил он. - Это абсолютно нормальный рабочий процесс».

«Критика бывает иногда более напряженной, иногда менее напряженной», - добавил Песков. Он отметил, что любого пресс-секретаря рано или поздно критикует руководство. В противном случае «это может быть только пресс-секретарь, который ничего не делает», считает он.

Отвечая на вопрос о том, всегда ли Песков в своих публичных комментариях излагает точку зрения Кремля или иногда высказывает лишь собственное мнение, он подчеркнул: «Я никогда частное мнение свое в публичных комментариях не излагаю».

Ранее Путин заявил в интервью NBC: «Вон Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несет иногда такую «пургу» Я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?»
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

29
Теги