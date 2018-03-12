Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает критику в свой адрес со стороны российского лидера Владимира Путина «нормальным рабочим процессом», потому что тот – «очень требовательный начальник».

Об этом Песков заявил журналистам, комментируя критическое замечание, которое сделал о его работе Путин в интервью американскому телеканалу NBC, передает ТАСС.

«Работа с президентом всегда сопровождается критикой», - подчеркнул представитель Кремля. «Мы неоднократно рассказывали, что президент - очень требовательный человек, требовательный начальник, - пояснил он. - Это абсолютно нормальный рабочий процесс».

«Критика бывает иногда более напряженной, иногда менее напряженной», - добавил Песков. Он отметил, что любого пресс-секретаря рано или поздно критикует руководство. В противном случае «это может быть только пресс-секретарь, который ничего не делает», считает он.

Отвечая на вопрос о том, всегда ли Песков в своих публичных комментариях излагает точку зрения Кремля или иногда высказывает лишь собственное мнение, он подчеркнул: «Я никогда частное мнение свое в публичных комментариях не излагаю».

Ранее Путин заявил в интервью NBC: «Вон Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несет иногда такую «пургу» Я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?»