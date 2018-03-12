Намерения президента РФ Владимира Путина по дестабилизации ситуации в Украине остается в силе, а одна из ключевых целей - это украинский парламент. Об этом заявил спикер Рады Андрей Парубий, комментируя по просьбе журналистов задержание Владимира Рубана.

«Намерения Путина по дестабилизации ситуации в Украине остаются актуальными. Они предполагают большое количество жертв. Основная цель их атаки это украинский парламент», - сказал он, сообщает LIGA.net.

Парубий отметил, что изъятые минометы позволяют на расстоянии атаковать Верховную Раду. По его словам, угроза сохраняется.

«Важно понимать, что был сорван один сценарий дестабилизации. Другие сценарии, возможно, еще будут пытаться реализовать. Важна безопасность Верховной Рады, безопасность правительственного квартала. Также важно понимание этой проблематики и в зале парламента и среди журналистов и совместные действия, чтобы не допустить таких сценариев в Верховной Раде. Хочу напомнить, что по их сценарию план должен был реализовываться и извне, и изнутри парламента», - добавил спикер.

Как сообщал ForUm, глава Центра освобождения пленных Владимир Рубан был задержан 8 марта на линии разграничения в зоне АТО.

Ему вменяют подготовку террористического акта и незаконное владение оружием.

По словам главы СБУ Василия Грицака, из минометов, привезенных Рубаном, планировали расстрелять центр Киева.

Он отрицает все обвинения.

9 марта суд арестовал Рубана на 60 суток без права залога.