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Дмитрий Иванов, брат освобожденного 27 декабря 2017 года украинского военного Максима Иванова, поблагодарил Виктора Медведчука.

«Мой брат попал в плен в конце 2015 года, пробыл там 2 года и 10 дней. Это довольно долго, но, слава Богу, его недавно освободили. Он сейчас проходит реабилитацию в военном госпитале, есть какие-то проблемы психологического плана и по стоматологии. Надеемся, что общими силами восстановим его и вернем к нормальной жизни. Мы не знали до последнего, кто будет в этих списках, и это было очень тяжело психологически. Но все-таки обмен произошел», — сказал Иванов в комментарии журналистам сайта «Украинский выбор — Право народа».

Он отметил, что обмен стал возможен благодаря усилиям Виктора Медведчука. «Мы пришли в первую очередь поблагодарить Медведчука Виктора Владимировича. Мы помним это видео, когда они были в церкви, и после него появился оптимизм, что все-таки это закончится», — сказал Дмитрий Иванов.

Также он рассказал о состоявшейся встрече родственников освобожденных с Виктором Медведчуком. «Поблагодарили его и попросили, чтобы все-таки процесс этот продолжался, и забрали тех ребят, которые остались. Это просил и мой брат, и ребята, которые освободились, потому что тяжело, когда они уезжают, а те ребята там остаются», — отметил Иванов.

Виктор Медведчук, спецпредставитель по вопросам гуманитарного характера в рамках Трехсторонней контактной группы, занимается обменом пленными с декабря 2014 года. Благодаря ему был освобожден 481 человек — военные и гражданские лица.  
ForUm

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