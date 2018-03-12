также в разделеМир
Шойгу: Россия испытала в Сирии 210 образцов оружия 13
«Несет пургу»: Песков ответил на критику Путина 29
В Москве скончался Олег Табаков 74
СМИ: Британия готова официально обвинить РФ в отравлении Скрипаля 68
Авиакатастрофа в Катманду: погибли 40 человек 111
В Катманду во время посадки разбился пассажирский самолет 103
Число жертв крушения вертолета в Нью-Йорке увеличилось до 5 человек 26
Путин в 2014 году отдал приказ сбить пассажирский самолет 216
Маск анонсировал испытание нового космического корабля для полета на Марс 59
В Нью-Йорке вертолет упал в реку, погибли 2 человека 32
В Иране пассажирский самолет врезался в гору, погибли 11 человек 36
Си Цзиньпину разрешили пожизненно быть президентом Китая 52
Трамп назвал условия для отмены пошлин на сталь и алюминий 64
«Самый презираемый бизнесмен» в США получил 7 лет тюрьмы 115
В Белом доме назвали условия встречи Трампа с Ким Чен Ыном 296
Суд отказался освободить единственного кандидата на пост главы Каталонии 43
Путин: США не скрывают вмешательства в выборы РФ 84
Трамп утвердил импортные пошлины на сталь и алюминий 64

В Сирии во время семилетнего вооруженного противостояния погибли более 350 тысяч человек.

Об этом свидетельствуют данные Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, сообщает Укринформ со ссылкой на AFP .

«В результате сирийской войны за семь лет погибло более 350 тысяч человек», - говорится в сообщении.

Как отмечается, с 15 марта 2011 года погибли 353 935 человек. Среди этих жертв более 106 тысяч – мирные жители. Почти 20 тысяч погибших – дети.

Напомним, 24 февраля члены Совета Безопасности ООН приняли резолюцию, в которой требуют 30-дневного перемирия в Сирии.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги