В Сирии во время семилетнего вооруженного противостояния погибли более 350 тысяч человек.

Об этом свидетельствуют данные Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, сообщает Укринформ со ссылкой на AFP .

«В результате сирийской войны за семь лет погибло более 350 тысяч человек», - говорится в сообщении.

Как отмечается, с 15 марта 2011 года погибли 353 935 человек. Среди этих жертв более 106 тысяч – мирные жители. Почти 20 тысяч погибших – дети.

Напомним, 24 февраля члены Совета Безопасности ООН приняли резолюцию, в которой требуют 30-дневного перемирия в Сирии.