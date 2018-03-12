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В результате авиакатастрофы в Катманду 12 марта погибли 40 человек. Об этом заявил спикер полиции Непала Манджо Нейпан, сообщает 112 Украина со ссылкой на The Kathmandu Post.

По его словам, 31 тело вытащили из самолета, а 9 других скончались уже в больницах.

Всего на борту самолета находились 67 пассажиров и 4 члена экипажа.

Напомним, 12 марта в Катманду во время посадки разбился самолет авиакомпании US-Bangla Airline. Сообщалось, что 17 человек были спасены.
ForUm

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