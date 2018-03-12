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В период с 7 по 12 марта сети АЗС ОККО и WOG снизили розничные цены на все виды топлива на 50 коп./л. Об этом сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка, передает enkorr.

В частности, в сети ОККО стоимость бензина марки А-92 теперь составляет 30,49 грн/л, А-95 – 31,49 грн/л, А-95+ – 32,49 грн/л, ДТ – 29,99 грн/л. На станциях WOG бензин марки А-92 подешевел до 30,45 грн/л, А-95 – 31,45 грн/л, А-95+ – 32,45 грн/л, ДТ – 28,95 грн/л.

Сеть KLO снизила цены на бензины марок А-92 и А-95 на 1 грн/л, – до 27,99 грн/л и 28,99 грн/л, соответственно. Бензин А-95+ и ДТ в сети подешевели на 50 коп./л, – до 31,29 грн/л и 26,99 грн/л.

Такие сети как Marshal, «Народна», «Нефтек» и «Катрал» опустили цены на 12-50 коп./л.

Средние цены по стране 12 марта снизились на 8-13 коп./л.

Напомним, цены на топливо в розничных сетях начали снижаться 12 февраля. Этому способствовало снижение цен на нефть и укрепление курса гривни.
ForUm

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