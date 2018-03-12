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Сотрудники Главного управления контрразведывательной защиты экономики государства и Главного следственного управления Службы безопасности Украины совместно с Генеральной прокуратурой задержали бизнесмена из самопровозглашенной «ДНР» за финансирование терроризма, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что делец является владельцем одной из крупнейших сетей продуктовых маркетов на временно оккупированной территории Донбасса. Коммерсант наладил механизм поставки продуктов питания и табачных изделий с территории РФ. Часть продукции напрямую шла на нужды незаконных вооруженных формирований боевиков.

Правоохранители задокументировали, что бизнесмен, который также является «действующим депутатом» Горловского городского совета, входил в десятку крупнейших налогоплательщиков в «бюджет» псевдореспублики.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в Харькове, куда он приехал по личным делам. Во время обысков в харьковской квартире предпринимателя и месту жительства его родственников правоохранители изъяли документацию и электронные носители информации с доказательствами финансирования террористов. У дельца также обнаружено пятьдесят тысяч долларов США, сто пятьдесят тысяч гривен и банковские карточки, на которых хранятся средства, полученные от незаконной деятельности.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога. Продолжается досудебное следствие.
ForUm

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