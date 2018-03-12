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8 марта во время документирования оружия, которое перевозил руководитель Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан, загорелся один снаряд.

Эту информацию «Украинской правде» подтвердили три независимых друг от друга источника.

Во время процессуального оформления оружия из машины, которой управлял Рубан, загорелся снаряд, пороховой заряд к нему, возможно мины калибром 120 мм.

Пламя удалось вовремя потушить, никто не пострадал.

Как сообщал ForUm, глава Центра освобождения пленных Владимир Рубан был задержан 8 марта на линии разграничения в зоне АТО.

Ему вменяют подготовку террористического акта и незаконное владение оружием.

Он отрицает все обвинения.  

9 марта суд арестовал Рубана на 60 суток без права залога.
ForUm

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