также в разделеМир
Шойгу: Россия испытала в Сирии 210 образцов оружия 13
«Несет пургу»: Песков ответил на критику Путина 29
За 7 лет войны в Сирии погибли более 350 тысяч человек 11
В Москве скончался Олег Табаков 74
Авиакатастрофа в Катманду: погибли 40 человек 111
В Катманду во время посадки разбился пассажирский самолет 103
Число жертв крушения вертолета в Нью-Йорке увеличилось до 5 человек 26
Путин в 2014 году отдал приказ сбить пассажирский самолет 216
Маск анонсировал испытание нового космического корабля для полета на Марс 59
В Нью-Йорке вертолет упал в реку, погибли 2 человека 32
В Иране пассажирский самолет врезался в гору, погибли 11 человек 36
Си Цзиньпину разрешили пожизненно быть президентом Китая 52
Трамп назвал условия для отмены пошлин на сталь и алюминий 64
«Самый презираемый бизнесмен» в США получил 7 лет тюрьмы 115
В Белом доме назвали условия встречи Трампа с Ким Чен Ыном 296
Суд отказался освободить единственного кандидата на пост главы Каталонии 43
Путин: США не скрывают вмешательства в выборы РФ 84
Трамп утвердил импортные пошлины на сталь и алюминий 64

Британский премьер Тереза ​​Мэй близка к тому, чтобы официально обвинить Россию в попытке убийства бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Об этом пишет The Times со ссылкой на правительственные источники, сообщает «Европейская правда».

Такое обвинение может быть выдвинуто уже сегодня после встречи правительственного Совета национальной безопасности, на которой министрам представят новейшие разведданные об инциденте в Солсбери.

Высокопоставленные правительственные источники предполагают, что у полиции и службы безопасности есть достаточно доказательств причастности Москвы к попытке отравления экс-шпиона и его дочери.

Ожидается, что министры получат обновленные данные сегодня утром, после чего Мэй, скорее всего, сделает свое публичное заявление о причастности России.

Источник, близкий к расследованию, утверждает, что, вероятно, в течение следующих 48 часов будут названы те, кто причастен к отравлению.

Ожидается, что Лондон может ввести следующие меры: немедленная высылка высокопоставленных российских дипломатов и шпионов, отмена британских виз олигархам, связанным с Кремлем, возможные финансовые ограничения для лиц, связанных с Кремлем, а также отзыв официального представительства в чемпионате мира по футболу в России.

Также ожидается, что будет сделано совместное заявление с осуждением со стороны союзников, в том числе Франции и Германии.

Напомним, 4 марта Великобритании с сильным отравлением неизвестной жидкостью госпитализирован россиянин Сергей Скрипаль, которого суд в Москве признал виновным в шпионаже в пользу британской службы внешней разведки MI-6. в торговом центре в Солсбери

В настоящее время 66-летний Скрипаль и его дочь находятся в больнице. Во вторник стало известно, что в больницу с симптомами отравления также попали двое британских полицейских, которые занимаются расследованием произошедшего с экс-полковником ГРУ.

В Кремле утверждают, что не располагают официальной информацией о произошедшем с бывшим разведчиком.

7 марта полиция Великобритании заявила, что Скрипача отравили нервно-паралитическим веществом. Дело расследуют как попытку убийства с помощью вещества нервно-паралитического действия.

Британские СМИ сообщили, что разведка МИ5 считает отравление попыткой убийства, связанной с Россией.

Скрипаль – бывший полковник ГРУ России, где в 2006 году его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году Скрипача освободили и выслали на Запад в рамках обмена обвиненными в шпионаже. В 2012 году вскоре после прибытия в Великобританию умерла его жена, а в прошлом году во время посещения России при загадочных обстоятельствах умер и 44-летний сын бывшего шпиона.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

68
Теги