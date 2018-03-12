Британский премьер Тереза ​​Мэй близка к тому, чтобы официально обвинить Россию в попытке убийства бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Об этом пишет The Times со ссылкой на правительственные источники, сообщает «Европейская правда».

Такое обвинение может быть выдвинуто уже сегодня после встречи правительственного Совета национальной безопасности, на которой министрам представят новейшие разведданные об инциденте в Солсбери.

Высокопоставленные правительственные источники предполагают, что у полиции и службы безопасности есть достаточно доказательств причастности Москвы к попытке отравления экс-шпиона и его дочери.

Ожидается, что министры получат обновленные данные сегодня утром, после чего Мэй, скорее всего, сделает свое публичное заявление о причастности России.

Источник, близкий к расследованию, утверждает, что, вероятно, в течение следующих 48 часов будут названы те, кто причастен к отравлению.

Ожидается, что Лондон может ввести следующие меры: немедленная высылка высокопоставленных российских дипломатов и шпионов, отмена британских виз олигархам, связанным с Кремлем, возможные финансовые ограничения для лиц, связанных с Кремлем, а также отзыв официального представительства в чемпионате мира по футболу в России.

Также ожидается, что будет сделано совместное заявление с осуждением со стороны союзников, в том числе Франции и Германии.

Напомним, 4 марта Великобритании с сильным отравлением неизвестной жидкостью госпитализирован россиянин Сергей Скрипаль, которого суд в Москве признал виновным в шпионаже в пользу британской службы внешней разведки MI-6. в торговом центре в Солсбери

В настоящее время 66-летний Скрипаль и его дочь находятся в больнице. Во вторник стало известно, что в больницу с симптомами отравления также попали двое британских полицейских, которые занимаются расследованием произошедшего с экс-полковником ГРУ.

В Кремле утверждают, что не располагают официальной информацией о произошедшем с бывшим разведчиком.

7 марта полиция Великобритании заявила, что Скрипача отравили нервно-паралитическим веществом. Дело расследуют как попытку убийства с помощью вещества нервно-паралитического действия.

Британские СМИ сообщили, что разведка МИ5 считает отравление попыткой убийства, связанной с Россией.

Скрипаль – бывший полковник ГРУ России, где в 2006 году его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году Скрипача освободили и выслали на Запад в рамках обмена обвиненными в шпионаже. В 2012 году вскоре после прибытия в Великобританию умерла его жена, а в прошлом году во время посещения России при загадочных обстоятельствах умер и 44-летний сын бывшего шпиона.