Глава американской компании SpaceX Илон Маск анонсировал первое испытание нового космического корабля для полета на Марс в первой половине 2019 года. Об этом он заявил в ходе выступления на ежегодной ярмарке технологий SXSW в техасском городе Остин.

К этому времени, по данным Маска, корабль уже «будет готов к коротким полетам».



«Мы строим первый марсианский или межпланетный корабль. Я думаю, что он сможет совершать краткие полеты в первой половине следующего года», — объявил на мероприятии основатель SpaceX, при этом заметив, смеясь, что «иногда» его планы и ожидания немного завышены, сообщает РБК.

Сейчас задачей этой компании является отправка грузовой миссии на Красную планету к 2022 году. Конечной же целью SpaceX Илон Маск считает создание условий для размещения на Марсе человеческой колонии.

В компании предполагают, что ракетная система SpaceX BFR (Big Falcon Rocket), которая должна будет вывести в космос межпланетный космический корабль длиной 48 м с оборудованными в нем 40 кабинами для астронавтов, станет способна полностью использоваться повторно. Сейчас в SpaceX работают над этой ракетой-носителем. Она будет высотой 106 м, диаметром 9 м, с полезной нагрузкой до 150 т. При этом запуск корабля на Марс, как подчеркивает телеканал, должен обойтись SpaceX дешевле, чем первоначальные запуски ракеты Falcon 1, которые Маск оценивал в сумму от $5 млн до 6 млн. Во сколько в компании оценивают этот полет.



«Самое важное, что будет полезно в данном случае,​ — просто общая поддержка, поощрение и добрая воля [со стороны бизнесменов и общественности]», — прокомментировал Маск идею запуска корабля на Марс. «Я думаю, что, когда мы его [космический корабль] построим, у нас будет подтверждение, что и другие компании и страны могут взять и сделать то же самое», — добавил он, заметив, что сейчас предприниматели, «конечно, не думают, что это возможно». «Но если мы это сделаем, они тоже вступят в игру», — заключил основатель SpaceX.

Напомним, 6 февраля компания SpaceX Илона Маска впервые запустила тяжелую ракету Falcon Heavy. Единственный ее груз - автомобиль Tesla Илона Маска, за рулем которого сидит манекен.