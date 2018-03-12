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За прошедшие сутки во время выполнения боевых задач погиб один украинский военнослужащий, еще трое – получили ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«За прошедшие сутки российско-оккупационные войска неоднократно нарушали условия бессрочного прекращения огня в районе АТО, осуществив четыре обстрела позиций украинских защитников», – говорится в сообщении.

Так, по данным штаба, на луганском направлении противник из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вел огонь по нашим укреплениям в районе населенных пунктов Троицкое, Луганское и Новозвановка.

На донецком направлении боевики российско-оккупационных войск из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли силы АТО в районе населенного пункта Верхнеторецкое.
ForUm

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