Вице-президент Европейской комиссии - высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини отмечает, что именно Минские договоренности является планом урегулирования ситуации на востоке Украины. Об этом она заявила в интервью агентству УНИАН.

«Минские соглашения еще полностью не реализованы, и мы по-прежнему считаем, что они должны быть. Это цель переговоров в рамках Трехсторонней контактной группы и обсуждения в «нормандском формате». Минскими соглашениями, действительно, как это было крайне необходимо, удалось остановить опасную эскалацию насилия. Во-вторых, они предоставили план урегулирования ситуации, с которой мы сталкиваемся, таким образом, чтобы полностью уважать территориальную целостность и суверенитет Украины», - сказала Могерини.

Она отметила, что в ЕС известно, что боевые действия на Донбассе продолжаются с ужасными последствиями. «Мы работаем над созданием условий, гарантирующих достижение полного прекращения огня и ускоренного прогресса всеми сторонами (конфликта. – Ред.) в рамках выполнения своих обязательств. Мы последовательно озвучиваем это через наши контакты как с украинскими властями, так и с Россией. Вот почему наши санкции важны. Они могут усилить политическое и экономическое давление, предотвратить дальнейшую эскалацию и в конечном итоге способствовать изменению поведения России и ее подхода к Минскому процессу», - отметила Могерини.

На вопрос, может ли ЕС рассматривать доклад Института Хадсона с конкретными предложениями по миротворческой миссии ООН, Могерини пояснила, что решение о такой миссии принимается Советом Безопасности ООН, а не Европейским Союзом как таковым.

«Мы хотели бы, чтобы Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине имела полный доступ ко всей территории Украины, в том числе, (находилась. – Ред.) вдоль российско-украинской границы, в соответствии со своим мандатом. Если бы миссия, согласованная Советом Безопасности ООН, могла бы все это ускорить и помочь продвижению реализации Минских договоренностей, мы бы, конечно, были только за», - отметила высокий представитель.

На уточнение, не пришло ли время для ЕС быть более активным участником по урегулированию ситуации в Украине, Могерини указала, что взаимодействие ЕС «через наши государства-члены, Францию и Германию, с Украиной и Россией, с ОБСЕ, ООН и США, тесное и происходит на постоянной основе». «Мы не только являемся самым большим участником в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, но теперь и усиливаем наш вклад. Кроме того, мы поддерживаем переговоры в Трехсторонний контактной группе», - подчеркнула Могерини.

Высокий представитель констатировала, что, если раньше Россия была стратегическим партнером для Евросоюза, то «это уже не так». «Понятно, что наши отношения с Россией - это не то, что было, и не то, что могло бы быть: полная реализация Минских соглашений является ключевым элементом любых существенных сдвигов в наших отношениях. Но мы в ЕС знаем, что там, где есть явный интерес ЕС, избирательное взаимодействие с Россией также необходимо», - добавила она.