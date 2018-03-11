Украинские власти воспрепятствовали единственному российскому политику, поддержавшему их национальный суверенитет, посетить Крым в строгом соответствии с законами Украины. Об этом сообщила на своей странице в Instagram кандидат в президенты РФ Ксения Собчак.

«27 февраля я обратилась в Государственную миграционную службу Украины с письмом. В нем я просила разрешить мне въезд в Крым через украинский сухопутный пограничный пункт, в соответствии с законами Украины. Беззаконная аннексия Крыма 17 марта 2014 года – одна из острейших проблем России, и моя гражданская обязанность – сделать все, чтобы приблизить решение этой проблемы. Именно поэтому я считаю для себя необходимым безукоризненное исполнение законов Украины в отношении этой территории – как и законов России, гражданином которой я являюсь», – отметила она.

По словам Собчак, в своем письме она указала, что планируемая поездка не носит характера предвыборной агитации. «Я не веду в Крыму никакой предвыборной кампании, там не размещаются мои агитационные материалы. Однако в Крыму живут люди – украинские и российские граждане – ставшие заложниками нынешней ситуации. Множатся свидетельства нарушения прав человека в Крыму, и в этих нарушениях повинны российские, а не украинские власти. Поэтому проблема Крыма неизбежно стала предметом предвыборных дискуссий в России. Я – один из немногих российских политиков, открыто заявляющих о том, что события марта 2014 года – грубое нарушение международного права. Я выступаю за вывод российских вооруженных формирований из Донбасса и за решение крымской проблемы в рамках международных норм», – подчеркнула она.



«Тем более удивительным стал для меня ответ на мое письмо министра иностранных дел Украины Павла Климкина, уроженца города Курска. Он отказал в моей просьбе, обвинив меня в «политической шизофрении». Очень не хочется отвечать высшему должностному лицу суверенного государства в духе «сам такой», но задумайтесь: украинские власти воспрепятствовали единственному российскому политику, поддержавшему их национальный суверенитет, посетить их страну в строгом соответствии с ее законами. Так кому на самом деле выгодна оккупация Крыма и война на Донбассе, кто фактически действует в интересах Путина, «ДНР» и «ЛНР»? У кого из нас шизофрения?», – подітожила Собчак.

Напомним, 6 марта Ксения Собчак в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявила, что направила в Посольство Украины в РФ письмо с просьбой поехать в аннексированный Крым.

В то же время в дипмиссии заявили, что никаких писем не получали.

Министр иностранных дел Павел Климкин, комментируя намерение Собчак посетить полуостров, заявил, что въезд в Крым для проведения кампании по подготовке к нелегитимным выборам – это шизофрения.