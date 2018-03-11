В ночь с 10 на 11 марта сотрудники отдела пограничной службы «Казачья Лопань» совместно с представителями Управления уголовного розыска Нацполиции в Харьковской области задержали гражданина Грузии, хорошо известного в криминальной среде, сообщает пресс-служба ГПСУ.

Отмечается, что в ходе реализации оперативной информации правоохранители Харьковского отряда в 50 метрах от государственной границы обнаружили и задержали иностранца без документов, который пытался незаконно попасть на территорию РФ.

Как выяснилось, задержанный является криминальным авторитетом, известным по прозвищу «Сумбат Тбилисский». Мужчину разыскивали украинские правоохранительные органы за возможную причастность к противоправной деятельности на территории нашего государства. Скрываясь от украинского правосудия, иностранец пытался незаконно пересечь государственную границу вне пункта пропуска.

В отношении задержанного составлены необходимые протоколы. Гражданин Грузии передан представителям Нацполиции.