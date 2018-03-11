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Последняя формальность на пути к пожизненному правлению Си Цзиньпина снята: китайский парламент согласился убрать из конституции ограничение на число президентских сроков.

Почти три тысячи членов Всекитайского собрания народных представителей поддержали это решение. Против выступили двое. Трое воздержались, сообщает Би-би-си.

Одновременно церемониальный орган власти, закрепляющий решения правящей Компартии, согласился включить в конституцию «Мысли Си Цзиньпина», поставив его на один уровень с основателем партии Мао Цзэдуном.

Правило ограничивать китайских правителей двумя пятилетними сроками было закреплено в конституции в 1990-е годы при Дэн Сяопине, который стремился избежать повторения издержек неограниченного правления и культа личности Мао.

Второй срок Си истекает в 2023 году. Вопреки традиции, на октябрьском съезде партии Си не назвал преемника, в чем многие увидели желание оставаться у власти пожизненно.
ForUm

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