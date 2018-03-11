Вице-президент Европейской комиссии - высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини во время рабочего визита в Украину, который состоится 11-12 марта, намерена представить новую коммуникационную кампанию «Продвигаясь вместе вперед», посвященную Соглашению об ассоциации. Об этом она сообщила в интервью УНИАН.

«Пока я буду находиться в Киеве, я начну новую коммуникационную кампанию под названием «Moving Forward Together» («Продвигаясь вместе вперед»), цель которой - показать, что значит наше Соглашение об ассоциации для украинцев, и почему это наша приоритетная задача. Люди должны знать, что о наших взаимоотношениях распространяют фейковую информацию, но мы также должны действовать и действуем на опережение, чтобы у людей был доступ, в первую очередь, к фактам», - подчеркнула Могерини.

По ее словам, сообщать о фейковой информации является частью работы Оперативной рабочей группы ЕС по стратегическим коммуникациям (East StratCom Task Force). «Реальность такова, что Евросоюзу необходимо лучше информировать не только граждан в своих странах, но и за пределами своих границ, что это такое и чем эта группа занимается. Приведу на примере Украины: украинский народ и наши граждане должны знать о работе, которую мы проводим совместно для поддержки реформ, о создании возможностей для молодежи, росте бизнеса, поддержке прав человека и основных свобод и, конечно же, о приверженности ЕС независимости и территориальной целостности вашей страны», - пояснила высокий представитель ЕС.