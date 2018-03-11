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В ночь с 9 на 10 марта в Киеве группа неизвестных подожгла деревянную часовню Украинской православной церкви Московского патриархата, сообщает сайт Киевской митрополии УПЦ МП.

«В ночь с 9 на 10 марта примерно в 3:00 неизвестные совершили поджог храма в честь Преображения Господня, находящегося у Киевского городского противотуберкулезного диспансера № 1 Оболонского района города Киева (ул. Автозаводская, 68)», – говорится в сообщении.

Отмечается, что неизвестные разбили окно, залили внутрь горючую смесь и подожгли храм.

По факту преступления открыто уголовное производство.
ForUm

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