В ночь с 9 на 10 марта в Киеве группа неизвестных подожгла деревянную часовню Украинской православной церкви Московского патриархата, сообщает сайт Киевской митрополии УПЦ МП.
«В ночь с 9 на 10 марта примерно в 3:00 неизвестные совершили поджог храма в честь Преображения Господня, находящегося у Киевского городского противотуберкулезного диспансера № 1 Оболонского района города Киева (ул. Автозаводская, 68)», – говорится в сообщении.
Отмечается, что неизвестные разбили окно, залили внутрь горючую смесь и подожгли храм.
По факту преступления открыто уголовное производство.
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