также в разделеОбщество
Пограничники задержали криминального авторитета «Сумбата Тбилисского» 44
Москаль сделал 15 марта выходным днем на Закарпатье 168
Украинские военные взяли в плен боевика 56
Тука: Задержание Рубана не приведет к введению военного положения 43
Хавич: Дело Рубана – это продолжение войны против Саакашвили и Коломойского, Медведчук тут не причем 314
Откровенная тупость: «Соучастник» Рубана прокомментировал свое появление в обвинениях СБУ 395
Морозный реванш: Синоптик прогнозирует возвращение холодов 362
В Польше арестовали трех украинцев-работников подпольной табачной фабрики 45
Рубана внесли в базу «Миротворца» 44
В деле Рубана фигурирует помощник Савченко 67
Украинский паспорт улучшил позиции в рейтинге самых желанных в мире 81
Геращенко: Боевики не скрывали дружелюбия к Рубану 72
Корбан: Рубан – не человек Медведчука, а «наш человек» 651
В «Украинском выборе» ответили на инсинуации СБУ по поводу Рубана 107
СБУ показала видео с автомобилем Рубана 96
Жебривский: За месяц на Донбасс зашли около 100 российских снайперов 43
СБУ подозревает Рубана в подготовке терактов в сговоре с главарями «ДНР» 91
Желающим проголосовать на выборах президента РФ пообещали «коридор позора» 208

Завра, 11 марта, в Украине ожидается потепление до 13°, сообщает Укргидрометцентр.

В восточных, Черниговской и Сумской областях небольшой мокрый снег и дождь; на остальной территории без существенных осадков.

Ночью и утром в Украине, кроме востока, туман.

На дорогах, кроме южных и большинстве западных областей, местами гололедица.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 0-5 ° мороза, днем 2-7° тепла, на севере Левобережья около 0°; в западных областях и юге Одесской области ночью 0-5° тепла, днем 8-13°.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

49
Теги