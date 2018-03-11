Завра, 11 марта, в Украине ожидается потепление до 13°, сообщает Укргидрометцентр.
В восточных, Черниговской и Сумской областях небольшой мокрый снег и дождь; на остальной территории без существенных осадков.
Ночью и утром в Украине, кроме востока, туман.
На дорогах, кроме южных и большинстве западных областей, местами гололедица.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 0-5 ° мороза, днем 2-7° тепла, на севере Левобережья около 0°; в западных областях и юге Одесской области ночью 0-5° тепла, днем 8-13°.
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