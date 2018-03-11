Сегодня, 11 марта, в Павлоградском районе Днепропетровской области на трассе Киев-Луганск-Изварино вблизи села Богуслав в результате ДТП погибли три человека, сообщает пресс-служба ГосЧС.
На месте происшествия пожарные установили, что в результате столкновения грузового автомобиля с легковым автомобилем «ВАЗ 2112» возник пожар.
Огнем уничтожен легковой автомобиль и грузовой автомобиль. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 3 человека и 3 пострадали, которые были доставлены каретой скорой помощи в 4 центральную городскую больницу.
Личности погибших и травмированных устанавливаются.
Причины возникновения дорожно-транспортного происшествия устанавливаются правоохранительными органами.
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