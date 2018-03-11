Президент США Дональд Трамп заявил, что для отмены пошлин на импорт стали и алюминия, первый шаг должна сделать Европа и отказаться от пошлин на ввозимые американские товары. Об этом написал Трамп в твиттере.

«Европейский Союз, прекрасные страны, которые так плохо обращаются с США в вопросах торговли, жалуются по поводу пошлин на сталь и алюминий. Если они откажутся от своих ужасных барьеров и пошлин на импортируемые американские продукты, мы тоже отменим наши. Большой дефицит. Если нет, мы обложим налогом автомобили и так далее», — написал он, сообщает УНИАН.

Ранее Трамп рассказал, что работает над двусторонним соглашением с Австралией, которое позволит США не вводить пошлины на ее сталь и алюминий.

Напомним, 8 марта президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий в 25% и 10% соответственно, положив начало новой протекционистской политике США и породив страхи торговой войны. При этом, как заявил Белый дом, США допускают исключения из новых пошлин в случае Канады, Мексики, а также других стран, которые убедят США, что их продукция «больше не угрожает национальной безопасности».