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Во второй соревновательный день на зимних Паралимпийских играх-2018 в Пхенчхане украинцы соревнуются в единственном виде программы. В лыжных гонках на дистанции 15 км сидя победу одержал украинский спортсмен Максим Яровой.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на официальный сайт соревнований.

28-летний украинец Максим Яровой преодолел дистанцию за 48 минут 23,5 секунды. Американца Дэниэла Кноссена наш спортсмен опередил на 43 секунды, а бронзового призера Син Уй Хюна (Корея) - на 51 секунду. Еще один украинец, дебютант Паралимпиады Тарас Радь показал 7-й результат.

Напомним, 10 марта украинцы завоевали 5 медалей Паралимпиады. Золото Максима Ярового - это шестая награда сборной. Теперь в активе украинцев 2 золотые, 1 серебряная и 3 бронзовые награды.
ForUm

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