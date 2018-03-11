За минувшие сутки боевики совершили 5 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, в результате вражеского огня один украинский воин получил ранение, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Боевики российско-оккупационных войск продолжают осуществлять обстрелы позиций сил АТО и срывать договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня», – говорится в сообщении.

Так, по данным штаба, на луганском направлении противник из гранатометов и стрелкового оружия вел огонь по нашим позициям в районе населенных пунктов Новгородское и Малиновое. Кроме этого, минометы 82 калибра враг применил неподалеку Катериновки.

В донецкой области оккупанты из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли украинские опорные пункты вблизи Водяного. Также из 82 мм минометов и гранатометов враг вел огонь по защитникам Богдановки.