Дело Рубана следует рассматривать как продолжение конфликта между Порошенко и Саакашвили, поскольку переговорщик тесно связан с соратниками днепропетровского олигарха Геннадием Корбаном и Борисом Филатовым, утверждает политолог Олег Хавич. Об этом Олег Хавич пишет в своем блоге.

Политолог поясняет, что власть нанесла удар именно по сотрудникам Коломойского, потому что сам олигарх не живет в Украине. А сотрудники СБУ посчитали, что среди соратников Коломойского именно фигура Владимира Рубана наиболее подходит для атаки.

«А поскольку за Саакашвили стоят Сорос и Коломойский, то первый серьезный удар нанесли именно по сотрудникам спонсоров Михо. Но с кого начать? Корбан сейчас не при делах. Сам Коломойский живет в Швейцарии. Наезжать на Филатова – это противопоставлять себя другим мэрам городов Украины и избирателям Днепропетровска, которые его выбрали. Поэтому в данном сценарии войны между властью и Саакашвили логично появляется фигура Владимира Рубана (Гарбузюка)»- поясняет Олег Хавич.

Хавич напоминает, что в СМИ есть масса информации, как Рубан и Филатов вместе давали пресс-конференции в Днепропетровской ОГА, как Рубан рассказывал, что ездит на «Лексусе» Бориса Филатова и т.д. А в одном из интервью за апрель 2015 года Геннадий Корбан прямо заявляет, что Рубан «наш человек», который не имеет никакого отношения к Медведчуку.

«Давайте вспомним, что впервые Рубан и его общественная организация «Офицерский корпус» «засветились» в СМИ именно как соратники Коломойского & Co. Геннадий Корбан, сразу после увольнения с должности заместителя Коломойского в Днепропетровской ОГА в эфире «Громадського ТВ» прямо сказал: «Рубан – это наш человек». Любой желающий может посмотреть интервью Геннадия Корбана Hromadske.ua под заголовком «Корбан: Рубан не пов'язаний з Медведчуком, він наша людина» за апрель 2015 года. https://youtu.be/a2vQ0i7-Ppo», - приводит ссылку Хавич.

Политолог поясняет, что ряд политических сил пытаются использовать скандал с Рубаном в своих интересах. А СБУ подхватила лживую версию, не проверив факты, потому что руководство Службы завидует Медведчуку из-за успешных обменов пленными.«Еще ряд политических сил и групп влияния со старта попытались использовать громкий информповод в своих интересах. Спикеры «Народного фронта» – украинской «партии войны» – по привычке традиционно обвинили во всем Медведчука, хотя такая версия не выдерживает элементарной проверки. Обвинения «народнофронтовцев» подхватили в СБУ, не проверив факты и не собрав никаких доказательств. Мотив понятен – это ревность, потому что все лавры за успешные обмены пленными достаются Медведчуку», - поясняет политолог.

«На самом деле всем давно известно, что у него с Рубаном старый конфликт интересов. Собственно, с того момента, как СБУ назначила Медведчука заниматься обменом пленными, резко прекратилась деятельность Рубана и всех остальных «вольных стрелков», которым СМИ и эксперты приписывали схему «обмен за деньги».

Кстати, именно «Украинский выбор» в свое время разоблачил Рубана, прямо заявив, что он самозванец, работающий под чужой фамилией. Сайт «Украинского выбора» еще в июне 2015 года опубликовал на своем сайте разгромную статью народного депутата Василия Нимченко «О самозванцах-прилипалах». Краткое её содержание: Рубан – это не настоящая фамилия, настоящая – Гарбузюк; никакой Рубан не генерал-полковник, а старший лейтенант, уволившийся из ВСУ еще в 2004 году», - напоминает политолог Олег Хавич.