Фигурант дела Рубана, доброволец и один из основателей «Батальонного братства» Валерий Шашкин отвергает свою причастность к обвинениям в адрес руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, а также уверен в невиновности Рубана. Об этом Шашкин рассказал ТСН по телефону.

В подозрении СБУ в отношении Рубана Шашкина называют соучастником подозреваемого. В документе говорится: «Действуя из личных идейных убеждений и мотивов для обеспечения исполнения возникшего умысла на совершение террористического акта Рубан В.В. при неустановленных обстоятельствах, месте и времени, но не позднее 14.11.2017, действуя умышленно, совершил действия по приготовлению к совершению указанного преступления, а именно подыскал соучастников – радикально антиукраински настроенных граждан Украины: Шашкина В.А., Мезенцева А.В., Захарченко А.В., Березня Г.П., Леща С.В. и других неустановленных лиц, которых подстрекал к участию в совершении преступления и вступил с ними в сговор на совершение запланированного террористического акта. Указанные лица, осознавая общественно опасный характер запланированных действий, предоставили согласие на участие в указанном преступлении».

Шашкин уверяет, что не только не принимал участия в указанных действиях, но и вообще не имел общих дел с Рубаном, хотя и давно с ним знаком.

«Я не в курсе. У нас была параллельная деятельность, никак не смешивалась, хотя мы уже давно друзья. Мы встречались, обменивались мнениями. Он занимался «Офицерским корпусом», я – своими делами, и мы никак не пересекались, ни по документам, ни другим каким-либо образом. То, что меня приобщили к делу – это уже откровенная тупость», – говорит Шашкин.

Фигурант дела говорит, что последний раз виделся с Рубаном в прошлом году, но говорили они на общие темы.

«Точно знаю, что встречался с Рубаном где-то 7-8 ноября 2017 года, где-то на полчаса. Приезжал в Киев на анонсированную Саакашвили акцию и обменялся мыслями с Рубаном где-то в парке на прогулке. И это называется подготовка к теракту?» - возмущается мужчина.

Также Шашкин уверяет, что последний раз имел разговор, причастный к деятельности Рубана, еще несколько лет назад.

«В 2014 году у нас двух бойцов батальона взяли в плен, и я звонил ему, просил помочь. Тогда мы обращались в разные инстанции, и другие (не «Офицерский корпус», – ред.) среагировали быстрее – одного освободили афганцы, а второй вообще сам сбежал. А так никакими совместными делами я с ним не занимался», - говорит Шашкин.

Фигурант дела утверждает, что не только давно не встречался с Рубаном, но и сам давно не покидал Одессу, где живет. Правоохранители к нему не наведывались ни с обысками, ни с повестками на допрос. Также Шашкин не знаком с другими «соучастниками», которые фигурируют в деле.

В причастность Рубана к преступлениям Шашкин также не верит, считает дело «давлением». Мол, переговорщик имел большой авторитет среди военных, и его влияния могли опасаться.

«Каким-то образом связать его юридически с тем, что произошло – невозможно. Это глупая подстава. Они специально делают из Рубана героя-мученика нации. Ну пусть делают... Самым большим его противником, который мешал в вопросах освобождения пленных, всегда был Медведчук. А тут оказалось, что он «человек Медведчука». Это полная глупость», - говорит Шашкин.

Как сообщал ForUm, глава Центра освобождения пленных Владимир Рубан был задержан 8 марта на линии разграничения в зоне АТО.

Ему вменяют подготовку террористического акта и незаконное владение оружием.

Он отрицает все обвинения.

9 марта суд арестовал Рубана на 60 суток без права залога.