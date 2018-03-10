Задержание Владимира Рубана и брифинг главы СБУ вызвали широкое обсуждение возможности связи его с «Украинским Выбором»

«Рубан вообще был отодвинут от этой деятельности в связи с тем, что, в общем-то Медведчук достаточно ревно относится к любым переговорщикам, которые пытаются с ним конкурировать на этом поприще. Вот и все. Поэтому я полностью не согласен с тем, что Рубан – это человек Медведчука. Наверно, скорее можно его назвать «нашим человеком», - подчеркивает и основатель партии УКРОП Геннадий Корбан.

Напомним, что в декабре 2017 года Корбан вернулся из фактической ссылки в Израиле. По мнению сайта «Страна», его у Корбана остаются сложными отношения с Администрацией Президента (АП)

Как сообщал ForUm, глава Центра освобождения пленных Владимир Рубан был задержан 8 марта на линии разграничения в зоне АТО.

Ему вменяют подготовку террористического акта и незаконное владение оружием.

Он отрицает все обвинения.

9 марта суд арестовал Рубана на 60 суток без права залога.