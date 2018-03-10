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«Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак, выступая на брифинге, посвященном задержанию Владимира Рубана, передал журналистам презентацию, призванную продемонстрировать связь Рубана с общественным движением «Украинский выбор». Все материалы, упомянутые в презентации, публиковались на нашем сайте. В них отражена идеология «Украинского выбора», которой мы придерживались тогда и которую исповедуем сегодня. Однако СБУ не просто цитирует наши материалы, а дает им свою трактовку, не соответствующую действительности», - говорится в заявлении исполкома движения.  В котором подчеркивается, что Владимир Рубан не является и никогда не являлся членом Общественного движения «Украинский выбор», не руководил никакими «подпроектами», и напоминают, что год назад уже разъясняли СБУ бредовость их спекуляций на теме федерализации.

«Наше Движение открыто заявляет о своей приверженности идее федеративного устройства Украины. Еще задолго до событий 2014 года Виктор Медведчук говорил о том, что федерализация является средством от раскола страны. Однако откровенной манипуляцией и вопиющим непрофессионализмом выглядят заявления СБУ о существовании «подпроектов» в рамках «Украинской федерации», — заявляют в «Украинском выборе», добавляя, что попытки связать блогер-фест «Комфортная Украина» на котором блогеры вели профессиональную дискуссию о технологиях web 2.0, web 3.0, с проектом «Украинская федерация» вообще выглядят откровенным бредом.

В «Украинском выборе» поясняют, что приняли решение закрыть блог Рубана после его многочисленных нападок на Виктора Медведчука, в частности обвинения в том, что «к переправке Савченко в Россию причастен Медведчук», которое Рубан озвучил в июле 2014 года, и приводят ряд других высказываний Владимира Рубана. Однако подчеркивают, что позиция, которую «Украинского выбора» отстаивал в 2013 году, не изменилась и сегодня, а материалы, посвященные мероприятиям с участием Владимира Рубана (тексты, фото, видео), доступны на сайте «Украинского выбора» в настоящее время.

«Наша позиция основана на принципах законности, верховенства права и защиты территориальной целостности и единства Украины. Она хорошо известна и нашим сторонниками, и противникам, и мы способны защитить ее от любых нападок и инсинуаций, доказать ее правильность и воплотить в жизнь во имя будущего правовой и мирной Украины», — обещают в «Украинском выборе».
ForUm

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