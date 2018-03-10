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Встреча президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына  возможна, если руководство КНДР предпримет «конкретные шаги». Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает УНИАН со ссылкой на Politico.

Так, по ее словам, встречи не будет, пока КНДР не совершит конкретных действий по денуклеаризации, которые соответствуют ее обещаниям. «Давайте не забывать, что Северная Корея кое-что обещала. Они обещали денуклеаризацию. Они обещали прекратить ядерные и ракетные испытания, и они признали, что мы будем продолжать свои военные учения», - отметила Сандерс.

Она добавила, что США не пойдут на уступки и продолжат политику максимального давления, несмотря на видимое потепление в дипломатических отношениях с КНДР.

Напомним, президент США Дональд Трамп выразил готовность встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном до мая.  
 
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