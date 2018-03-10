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В Славянске во время упаковки посылки в офисе отделения экспресс-доставки курьер нашел гранату Ф-1, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

«В полицию поступило сообщение о том, что на одном из отделений экспресс-доставки при упаковке посылки выпал предмет, похожий на гранату. В отделение почты груз был доставлен курьером», - сообщили в полиции.

На место происшествия немедленно выехали сотрудники полиции, которые эвакуировали всех присутствующих и до приезда взрывотехников окружили место происшествия.

Правоохранители устанавливают личность отправителя.

Изъятое направлено на экспертизу. По данному факту проводится проверка.
ForUm

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