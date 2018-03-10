В Славянске во время упаковки посылки в офисе отделения экспресс-доставки курьер нашел гранату Ф-1, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.
«В полицию поступило сообщение о том, что на одном из отделений экспресс-доставки при упаковке посылки выпал предмет, похожий на гранату. В отделение почты груз был доставлен курьером», - сообщили в полиции.
На место происшествия немедленно выехали сотрудники полиции, которые эвакуировали всех присутствующих и до приезда взрывотехников окружили место происшествия.
Правоохранители устанавливают личность отправителя.
Изъятое направлено на экспертизу. По данному факту проводится проверка.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время