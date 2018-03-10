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Боевики неоднократно демонстрировали дружеское отношение к Владимиру Рубану, заявила уполномоченная президента по мирному регулированию ситуации на Донбассе, первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

«Несмотря на все наши усилия, боевики ни разу не допустили к заложникам в ОРДЛО представителей МККК, омбудсмена, зато в камеры неоднократно допускали этого «переговорщика» и одного народного депутата. Боевики уже два года не дают заложникам позвонить семьям, зато «переговорщикам» неоднократно позволяли снимать ребят и потом демонстрировать те интервью в эфире», - написала она в Facebook.

По словам Геращенко, в Минске боевики неоднократно через хамские выпады, личные угрозы, давление и шантаж пытались изменить состав рабочих групп и избавиться от неудобных им украинских участников.

«Зато они не скрывали своего дружественного отношения к «переговорщику» и неоднократно публично делали заявления, что желают иметь дело именно с ним, и озвучивали его фамилию (и еще пару других интересных фамилий), как тех персон, которых они бы предпочли видеть в группе и с которыми бы они хотели иметь дело», - отметила она.

Вице-спикер напомнила, что в 2016 «переговорщик» неоднократно публично, в том числе и на ток-шоу, требовал немедленно, до вынесения приговора российским военнослужащим Ерофееву и Александрову передать их РФ в обмен на тогдашнюю заложницу-нардепа.

«Украинская власть, несмотря на огромное давление, в т. ч. одной фракции, тогда заняла жесткую позицию, что дело российских воинов, приехавших убивать украинцев, должно быть рассмотрено в суде и только после приговора суда они могут быть помилованы и переданы России. Тогда мы могли за этих двух персонажей истребовать из РФ двух наших политзаключенных, и прилагали для этого большие усилия, но не буду напоминать, что тогда творилось, давление осуществлялось на украинскую власть с требованием немедленно передать российских наемников и освободить одного политзаключенного. В том числе и на всех ток-шоу, где «переговорщик» требовал немедленно передать ФСБшников за одного депутата», - отметила Геращенко.

Как сообщал ForUm, глава Центра освобождения пленных Владимир Рубан был задержан 8 марта на линии разграничения в зоне АТО.

Ему вменяют подготовку террористического акта и незаконное владение оружием.

Он отрицает все обвинения.  

9 марта суд арестовал Рубана на 60 суток без права залога.

 
ForUm

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