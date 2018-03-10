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Президент Петр Порошенко убежден, что решение Еврокомиссии о начале новой программы макрофинансовой помощи Украине в поддержку реформ и экономического роста является признанием прогресса в реформах и сигналом неизменной солидарности ЕС с нашей страной.

«Приветствую решение Еврокомиссии о начале новой программы макрофинансовой помощи Украине в поддержку реформ и экономического роста», - отметил Президент на своей официальной странице в Facebook.

«Это является важным элементом пакета моих последних договоренностей с лидерами Евросоюза по углублению отношений между Украиной и ЕС», - заявил Порошенко.

Глава государства выразил благодарность президенту Европейской Комиссии Жану  -Клоду Юнкеру и всем членам Еврокомиссии «за этот решительный шаг поддержки, являющийся признанием нашего прогресса в реформах и сигналом неизменной солидарности ЕС с Украиной».

«Надеюсь, что это предложение будет поддержано Советом ЕС и Европарламентом уже в ближайшее время», - добавил Порошенко.

Напомним, 9 марта Европейская комиссия утвердила предложение о новой программе макрофинансовой помощи (MFA) для Украины на сумму до 1 млрд евро для поддержки экономической стабилизации и структурных реформ.
ForUm

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