За прошедшие сутки боевики неоднократно нарушали условия бессрочного прекращения огня в районе АТО, осуществив три обстрела позиций Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
Вследствие вражеского огня прошедшие сутки один украинский воин погиб, еще один – получил ранения.
На луганском направлении противник вел огонь из стрелкового оружия по опорным пунктам вблизи Станицы Луганской.
На донецком направлении боевики обстреляли укрепления украинских защитников в районах населенных пунктов Авдеевка и Водяное.
Как сообщал ForUm, 9 марта в 02:00 ночи от пули снайпера российско-оккупационных войск погиб Юрий Луговский, 1994 года рождения, военнослужащий полка «Азов».
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