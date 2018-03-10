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За прошедшие сутки боевики неоднократно нарушали условия бессрочного прекращения огня в районе АТО, осуществив три обстрела позиций Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Вследствие вражеского огня прошедшие сутки один украинский воин погиб, еще один –  получил ранения.

На луганском направлении противник вел огонь из стрелкового оружия по опорным пунктам вблизи Станицы Луганской.

На донецком направлении боевики обстреляли укрепления украинских защитников в районах населенных пунктов Авдеевка и Водяное.

Как сообщал ForUm, 9 марта в 02:00 ночи от пули снайпера российско-оккупационных войск погиб Юрий Луговский, 1994 года рождения, военнослужащий полка «Азов».
ForUm

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