Верховный суд Испании отказался освободить из тюрьмы каталонского сепаратистского лидера Жорди Санчеса, кандидатуру которого выдвинули на пост главы правительства автономии. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на AFP.

Судья Верховного суда Пабло Ларлана заявил, что существует риск того, что Санчес – бывший глава «Каталонской национальной ассамблеи», вновь совершит правонарушение, если его освободят.

Отмечается, что из-за такого решения суда каталонский парламент вряд ли соберется в понедельник, 12 марта, для назначения нового регионального лидера, поскольку Санчес был единственным кандидатом.

Напомним, Санчес находится под стражей с октября прошлого года по обвинению в сепаратизме.

Ранее, 1 марта, парламент автономии восстановил на посту главы Каталонии Карлеса Пучдемона, скрывающегося от правосудия в Бельгии. Это решение вызвало недовольство Мадрида, и Пучдемон заявил об отказе от должности. Тогда же политик высказался за кандидатуру Санчеса.

Власти Испании отвергают и этот вариант. Конституционный суд страны постановил, что кандидат на пост главы Каталонии должен лично появляться в региональном парламенте в Барселоне. Жорди Санчес уже четыре месяца находится в заключении.

Ранее Пучдемон заявил о планах возглавить правительство мятежного испанского региона в изгнании – «Совет Республики», хотя за день до этого он отказался возглавить регион и призвал поддержать Жорди Санчеса.

Напомним, 1 октября в Каталонии прошел запрещенный Испанией референдум о независимости автономии. По информации каталонской власти, более 90% избирателей высказались за независимость от Испании.

27 октября парламент Каталонии проголосовал за выход из состава Испании, одобрив соответствующую декларацию. Сразу после этого Мадрид ввел в автономии прямое правление и объявил о роспуске каталонского парламента.

9 ноября Конституционный суд Испании отменил одностороннюю декларацию независимости Каталонии.

2 декабря премьер-министр Испании Мариано Рахой объявил об окончании сепаратистского процесса в Каталонии.

Пучдемон и бывшие министры его правительства находятся в Брюсселе. Он заявил, что вернется в Испанию, если победит на досрочных выборах.