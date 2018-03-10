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Главу Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана внесли в базу данных сайта «Миротворец».

Информация о нем размещена в разделе «Чистилище».

Рубан значится как пособник террористов, ему вменяется «подготовка террористических актов на территории Украины по заказу страны-агрессора (россии) и пророссийских террористических организаций».

Как сообщал ForUm, глава Центра освобождения пленных Владимир Рубан был задержан 8 марта на линии разграничения в зоне АТО.

Ему вменяют подготовку террористического акта и незаконное владение оружием.

Он отрицает все обвинения.  

9 марта суд арестовал Рубана на 60 суток без права залога.
ForUm

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